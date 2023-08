Inaugurazione Piazza Luigi Carli a Castelnuovo: Giani presente

Grande festa a Castelnuovo, con la presenza del Governatore della Regione Toscana Eugenio Giani, del sindaco Andrea Tagliasacchi, assessori, consiglieri regionali, sindaci della valle, l’amministratore di "Progetto Castelnuovo srl" Pietro Paolo Tognetti, l’imprenditore che vi ha investito 13 milioni di euro, delegazioni delle associazioni paesane di volontariato e autorità militari, per l’inaugurazione di un’ampia piazza, esclusivamente pedonale, lungo via Farini, a poche decine di metri dalla Rocca Ariostesca intitolata al conte Luigi Carli, un grande e lungimirante imprenditore castelnuovese dell’Ottocento, sindaco per un biennio e promotore di diverse iniziative sociali. La benedizione è stata impartita dal parroco monsignor Angelo Pioli, alla presenza anche del suo predecessore monsignor Gianfranco Lazzareschi, rimasto sempre molto legato alla comunità castelnuovese. Per il sindaco Andrea Tagliasacchi, in particolare, è stato il giorno della scommessa vinta di ridare vita e concretezza a quel mega complesso, semi abbandonato per il fallimento della ditta costruttrice, nell’ampio spazio dove sorgeva la Valserchio, la storica fabbrica di tessuti di Castelnuovo. Quando diventò sindaco, nove anni fa, sembrava impossibile tale opera di risanamento e di rinascita ed invece Tagliasacchi, insieme ai suoi collaboratori nell’amministrazione comunale, i tecnici e con l’intervento dell’imprenditore versiliese Tognetti, ha saputo trovare la strada maestra ed ora la piazza Luigi Carli rappresenta l’inizio della rinascita e rivalorizzazione della zona, a cui presto seguiranno le aperture degli edifici abitati, dei locali adibiti a strutture commerciali, del parcheggio.

Dino Magistrelli