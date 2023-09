Inaugurazione dell'anno scolastico a Lucca: la Provveditrice Baroni saluta gli studenti

L’anno scolastico ’23’24 è stato inaugurato ieri mattina nel cortile dell’istituto ITI E. Fermi, la scuola più frequentata del territorio lucchese, con l’annuale cerimonia dell’alzabandiera conferma l’inizio della scuola per 453 mila studenti. Presenti oltre al presidente della provincia Luca Menesini, al sindaco Mario Pardini, l’arcivescovo Paolo Giulietti e la dirigenza scolastica. Tra gli altri, il neo provveditore Ilaria Baroni che ha augurato buon inizio anno agli studenti, salutando l’ex Provveditore Donatella Buonriposi. "Auguro a tutti i ragazzi un anno sereno – il messaggio di Ilaria Baroni - un anno in cui ciascuno abbia l’opportunità di studiare cose che gli piacciono e che siano una gioia per ogni alunno e per la sua crescita". L’anno scolastico si apre con buone prospettive e grandi progetti, anche per la preside del polo Fermi, Francesca Bini, al suo secondo anno di mandato, che si pone buoni propositi e grandi responsabilità dopo l’anno difficile appena concluso.

La cerimonia è stata arricchita dalla voce della professoressa Paola Massoni, che ha intonato l’inno nazionale e poi ha eseguito "Io credo in te", un brano dedicato al figlio che è stato rivolto a tutti gli studenti.

Rebecca Graziano