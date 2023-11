Inaugurazione Anno Accademico al Conservatorio "Luigi Boccherini" di Lucca

È il momento più solenne dell’anno, quello in cui tutto il Conservatorio si riunisce e invita la città per celebrare con un grande evento la ripartenza ufficiale delle attività. Il concerto di inaugurazione del nuovo anno accademico del Conservatorio “Luigi Boccherini” si terrà quest’anno sabato 25 novembre alle 18, all’auditorium di piazza del Suffragio e vedrà protagonista come sempre l’orchestra, che è il simbolo dell’attività dell’istituto, guidata per l’occasione da uno dei direttori più interessanti della nuova generazione, il Maestro Mihail Agafita.

Dopo i saluti della presidente del “Boccherini” Maria Talarico e del direttore GianPaolo Mazzoli,

sarà la volta della musica. Schubert e Mozart gli autori scelti. Del primo sarà eseguita la Sinfonia n. 5 in si bemolle maggiore D 485, la quinta delle sue composizioni orchestrali, scritta quando il compositore era ancora adolescente (aveva infatti solo 18 anni), volutamene lontana dai grandi effetti del sinfonismo romantico. Di Mozart è invece stata scelta un’opera complessa, la Sinfonia n. 41 in Do maggiore K 551 “Jupiter”, l’ultima a essere stata composta dal genio di Salisburgo, dal carattere grandioso e divino e di non semplice esecuzione. L’orchestra del “Boccherini”, tuttavia, non è nuova a questo genere di sfide.

Negli ultimi anni, infatti, si è spesso cimentata in produzioni impegnative, che l’hanno portata alla ribalta del panorama musicale italiano e non solo. A guidarla in questa occasione, come già detto il Maestro Agafita, direttore dal repertorio sinfonico e operistico ampio, che spazia dal Barocco alla musica contemporanea, regolarmente impegnato in

concerti in tutta Europa e negli Stati Uniti. "L’inaugurazione dell’Anno Accademico è per noi un momento solenne, come per tutte le altre università – dice la Presidente Talarico – Lo celebriamo con un bellissimo concerto, simbolo del lavoro d’insieme che quotidianamente svolgiamo in Conservatorio e al quale invitiamo a partecipare tutta la città che ci ospita e con la cui storia si intreccia la nostra".

"Un altro anno sta per iniziare. Ci aspettano nuove sfide e nuovi traguardi – aggiunge il direttore

Mazzoli – Sono tante le cose che sono cambiate con la statizzazione e alle quali ci siamo dovuti adeguare. Non cambia l’impegno per migliorare l’offerta didattica e per continuare a portare al

pubblico grandi produzioni, dando la possibilità ai nostri allievi di fare esperienza pratica, di toccare con mano cosa vuol dire vivere la musica". L’ingresso è libero e gratuito. È possibile prenotare il posto a sedere sul www.eventbrite.it. Per maggiori informazioni: www.boccherini.it.