Inaugurato il Barga Simulation Laboratory: un'eccellenza per la formazione sanitaria in Toscana

Un innovativo laboratorio di simulazione avanzata, che potrà essere punto di riferimento per il personale sanitario non solo della Valle del Serchio e della provincia, ma dell’intera ASL Toscana nord Ovest. Visto che strutture di questo tipo non si trovano in molte parti di Toscana per non dire d’Italia.

Un bel biglietto da visita per Barga Simulation Laboratory (BaSiLab), il progetto presentato ieri presso l’ospedale San Francesco di Barga; una vera e propria palestra, si potrebbe definire per semplificare, che attraverso manichini ad alta definizione ed altra apparecchiatura servirà ad "allenare" il personale sanitario allo svolgimento delle procedure cliniche; sia nelle complicanze nel materno-infantile nel che nelle emergenze-urgenze dell’adulto.

I primi corsi partiranno a breve e sicuramente, visto la presenza del reparto di ginecologia dell’Ospedale San Francesco, è ipotizzabile che tra le prime esercitazioni ci saranno quelle dedicate al personale del materno infantile con simulazioni sulla gestione delle emergenze legate al parto ed alla cura della mamma e del neonato.

Il centro di simulazione avanzata è stato realizzato nell’ambito del progetto pluriennale Proximity Care – proposto dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (ma che coinvolge anche la Regione Toscana, l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, la Fondazione Monasterio, i 23 Comuni delle aree interne della provincia di Lucca e le istituzioni del terzo settore), che crede molto in questo nuovo intervento come ha sottolineato per la Fondazione il vice presidente Raffaele Domenici.

A presentare il BaSiLAB, i referenti scientifici di progetto per la Scuola Sant’Anna di Pisa Prof. Michele Emdin e Arianna Menciassi insieme al referente per l’ASL Francesco Niccolai che hanno insistito sull’importanza adesso di mettere a frutto la formazione utilizzando un laboratorio dotato di tecnologie all’avanguardia e che offre anche ottime prestazioni dal punto di vista della logistica.

Tra le autorità intervenute, assieme al vice presidente della Fondazione, la direttrice generale dell’ASL Toscana Nord Ovest, Letizia Casani, che ha rimarcato peraltro che questo sarà un laboratorio cruciale in un’area interna come la Valle del Serchio, dove la scarsa numerosità della casistica richiede una formazione costante per garantire una pratica adeguata, ma a cui guarda con attenzione l’intero sistema sanitario ospedaliero dell’ASL Toscana Nord Ovest.

Non per caso erano infatti presenti alla presentazione diversi capi dipartimento dell’Azienda ASL. Soddisfazione per questo laboratorio e per la sua presenza a Barga, nel cuore della Valle del Serchio l’ha anche espressa la sindaca di Barga, Caterina Campani.