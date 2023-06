Inaugurato a Pieve Fosciana il negozio "Bontà della Garfagnana", un punto di riferimento per i produttori locali

Un nuovo negozio in località Pantaline di Pieve Fosciana con un’ampia esposizione dei prodotti della zona. Parliamo di "Bontà della Garfagnana" della famiglia Coletti (FOTO), capofila della rete d’imprese, denominata "Radici nel Tempo", nata nel 2016 con sei fondatori e che oggi funge da punto di riferimento per una sessantina di produttori della Garfagnana e zone vicine.

La nuova struttura, inaugurata alla presenza del sindaco di Pieve Fosciana Francesco Angelini e di altri amministratori, con la benedizione del parroco don Giovanni Grassi, si estende per ben 250 mq, ove trovano collocazione spaziose scaffalature in legno di castagno, che si abbinano bene ai prodotti esposti, con vendita al dettaglio.

C’è anche la possibilità di consumare un buon piatto, ovviamente con prodotti locali, su una superficie di un centinaio di mq. A disposizione anche un ampio parcheggio per gli acquirenti e per chi lo sceglie come punto tappa per rifocillarsi con prodotti a chilometro zero.

"Il nuovo locale – spiega Carlo Coletti- ci ha permesso di ampliare anche il numero degli addetti di circa il 25 per cento, saliti a 17 unità". Progettisti l’ufficio tecnico Bertagni, con la geometra Chiara Bertagni, poi ingegner Raul Tonini Leonardi e perito industriale Bruno Pinagli . La parte amministrativa è seguita dallo Studio Selco di Luca Lupetti e Paolo Lenzi.

Dino Magistrelli