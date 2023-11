Inaugurata nuova sede di Legambiente

Nuova sede per il Circolo di Legambiente Capannori e Piana Lucchese che nel week-end appena trascorso ha inaugurato una “base operativa“ a Massa Macinaia. Il circolo ha festeggiato insieme ai soci e ai simpatizzanti di tutto il territorio alla presenza del presidente Fausto Ferruzza di Legambiente Toscana, dell’assessore all’Ambiente del Comune di Capannori, Giordano Del Chiaro, dell’assessore all’Ambiente di Altopascio, Daniel Toci, del presidente Ismaele Ridolfi per il Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord, del presidente di Ascit Ugo Salvoni. Con loro anche i rappresentanti delle associazioni con cui il Circolo Legambiente collabora, soci e cittadini interessati alla salvaguardia dell’ambiente.

"Un momento significativo - secondo i vertici locali dell’associazione - che segna un passo importante nella crescita e nell’impegno continuo per la tutela dell’ambiente e la promozione della sostenibilità". Nel corso dell’inaugurazione è stata scoperta la targa dai rappresentanti dell’Associazione Centro Studi e Servizi Scuola 2000, portando i saluti del presidente Alfredo Pierotti e che generosamente hanno donato la sede, permettendo al Circolo Legambiente di ampliare la propria presenza sui territori della piana di Lucca. "Vogliamo esprimere un grande ringraziamento a tutte le persone che hanno festeggiato insieme a noi - commentano la presidente Legambiente Angela Giannotti e il vicepresidente Gianni Campioni - . E’ stato un momento speciale per riflettere sul percorso finora compiuto, partendo dalla nascita dell’associazione fino ad oggi. Avere una sede di proprietà ci offrirà l’opportunità di contribuire in modo ancora più significativo alle esigenze del nostro territorio e della comunità locale. Vi invitiamo a seguire le nostre attività e a rimanere aggiornati sulle iniziative che portiamo avanti".

