Inaugurata "La Valle dei Presepi". Torna a risplendere la tradizione

Al via l’ottava edizione de "La Valle dei Presepi". Il progetto che vede coinvolti ed uniti i Comuni della Media Valle del Serchio nasce dalla volontà di mettere in luce la tradizione secolare del presepe che è parte integrante della cultura popolare di questo territorio.

L’inaugurazione ufficiale si è svolta ieri alle 15.30 a Bagni di Lucca al Palazzo Comunale. Si entrerà così nel vivo del periodo natalizio in Media Valle con il ricco calendario di eventi che animeranno il territorio ogni fine settimana ed in occasione di tutte le festività, fino all’arrivo della Befana.

Feste sotto l’albero, fiaccolate, mercatini, musica e spettacoli, sono alcuni degli appuntamenti in programma che ci accompagneranno per tutto il periodo natalizio. Pronti per essere visitati ed ammirati anche i numerosi presepi allestiti su tutto il territorio, dalle associazioni, i comitati ed i cittadini che portano avanti con passione e dedizione ogni anno questa antica tradizione.

Il tradizionale taglio del nastro, seguito agli interventi delle autorità, è stato fatto dai bambini delle scuole, che hanno creato l’albero di Natale con i colori dello stemma di Bagni di Lucca sotto la guida di Martina Rosati, adornandolo con letterine colorate contenenti messaggi di pace e fratellanza.

Ha allietato la cerimonia con canti natalizi il Coro della Croce Rossa diretto da Andrea Lena. Molte, insieme alle famiglie e diverse insegnanti, le autorità presenti, a partire dal sindaco di Bagni di Lucca, nonché presidente dell’Unione dei Comuni, Paolo Michelini, il consigliere regionale Mario Puppa, i sindaci di Coreglia Marco Remaschi e di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti, il vicesindaco di Barga Lorenzo Tonini, l’assessora di Pescaglia Beatrice Gambini, l’assessora Priscilla Valentino del Comune di Bagni di Lucca, autentico "deus ex machina" dell’intero evento, la vicepresidente di Solidarietà e Sviluppo Monica Mattei e il referente del Sai Lorenzo Grassi, la delegata del Museo di Coreglia Matilde Gambogi, il comandante della stazione dei Carabinieri Michele Saulino. In tutti gli interventi sono stati sottolineati i valori come la pace, la solidarietà e l’inclusione, facenti parte della tradizione, della storia e della cultura di questi territori.

Nella sala del palazzo comunale è stato allestito il presepe artistico con le figurine in gesso della ditta Arts Barsanti di Bagni di Lucca. Al termine è giunto, a sorpresa, anche Babbo Natale.

Marco Nicoli