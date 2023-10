In tanti in piazza per dire no alla guerra in Medio Oriente

Tante persone e tante associazioni, organizzazioni sindacali e forze politiche al presidio ieri pomeriggio (in foto Alcide) in piazza San Michele per un cessate il fuoco e una tregua subito, per evitare una terribile escalation della guerra in tutto il Medio Oriente. Nel corso della manifestazione si sono alternate letture, musica, testimonianze e interventi delle realtà sociali che a Lucca, come in altre città, hanno dato vita al Forum per la pace “Ripudiamo la guerra”. Il Forum è composto da tante associazioni, forze politiche e sindacali oltre a singole persone. All’iniziativa hanno aderito anche Unione Popolare Lucca, Cobas scuola Lucca e realtà associative del mondo cattolico.