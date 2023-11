In scena lo speciale musical “Maria Antonietta - The Queen“

La scuola di danza, musica e teatro “Centro d’Arti”, compie dieci anni dalla sua apertura. Per festeggiare questo importante appuntamento, sabato 18 porterà in scena sul palco del Teatro Accademico di Bagni di Lucca un Musical inedito dal titolo “Maria Antonietta - The Queen”. Si tratta di un’opera rock scritta e diretta dalla direttrice della scuola Debora Lemetti, nel quale vengono ripercorsi alcuni dei momenti salienti della vita della Regina di Francia. Il musical sarà accompagnato da brani tra i più celebri dei Queen, interpretati e coreografati da alcuni degli allievi della scuola stessa.

Un progetto nato circa un anno fa, al quale la stessa direttrice tiene particolarmente, poiché riesce a unire le tre discipline del centro d’arti: il canto, la danza e la recitazione. Per festeggiare alla grande quindi, il Centro D’Arti debutterà con questo nuovo spettacolo, ma non è mancata anche l’occasione di fare festa con i propri sostenitori sabato e domenica scorsa nella sede della scuola in via della Rena 29 a Gallicano dove si sono tenute due giornate all’insegna dell’arte. Eventi che hanno visto la partecipazione della docente di danza del Teatro Oscar danza-teatro e del M.A.S. di Milano Sonia Usurini, il cantautore e autore livornese Francesco Mignogna, il musicista Massimiliano Gagno, il cantautore e autore lucchese Alessio Piacentini, il cantante e presentatore Morris e l’attrice di teatro e costumista Michela Badiali. Durante queste due giornate sono state raccontate dalla stessa Debora Lemetti, con la mediazione di Laura Badiali, aneddoti e racconti di questi primi 10 anni delle attività della scuola.

I festeggiamenti si concluderanno appunto con il musical che andrà in scena sabato 18 novembre alle ore 21.15 a Bagni di Lucca, per il quale le prevendite potranno essere effettuate contattando la segreteria della scuola. Ingresso 15 euro. Info e Prenotazioni al 334 7591178.