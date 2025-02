In Santa Caterina la ricerca cromatica di Carmine Messina

La suggestiva ricerca cromatica riflessa sulla tela da Carmine Messina è ammirabile, fino a sabato 8 marzo, nel merito di un racconto creativo illustrato dalla trilogia di opere, selezionate dall’autore, per il prestigioso contesto della Chiesa di Santa Caterina. I dipinti spaziano tra stili e desideri espressivi, nell’alternarsi di tonalità e sfumature, per abbracciare un aspetto del rapporto che lega Messina all’esistenza ossia il contatto con il fenomeno naturale. L’accogliente salotto artistico-culturale ideato dall’Associazione Promo-Terr, in collaborazione con la RL51, è aperto al pubblico dal mercoledì alla domenica, orario 15.30-19.