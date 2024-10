In San Pietro Somaldi il concerto per Don Enzo e Don Diomede

Per chiudere l’anno dedicato al centenario della nascita di Don Enzo Tambellini organizzato dalla Fondazione Villaggio del Fanciullo insieme all’Associazione Amici del Villaggio e avviare le celebrazioni per il centenario di Don Diomede Caselli, è stato organizzato un evento musicale. Sabato prossimo, 26 ottobre alle 21, nella Chiesa di San Pietro Somaldi, si tiene “In memoriam, requiem per voce recitante, coro e orchestra d’archi”, Concept e musica del Maestro Girolamo Deraco su libretto Gabriele Micheli. La voce recitante sarà di Alessandro J. Bianchi, il Coro Vincenzo Galilei della Scuola Normale Superiore di Pisa, diretto dal Maestro Gabriele Micheli, accompagnato dall‘Orchestra d’archi Archè di Pisa, diretta dal Maestro Alessandro Tirotta. Don Enzo Tambellini e Don Diomede Caselli sono i padri fondatori del Villaggio del Fanciullo, che opera a favore dei minori dal 1947. La musica è sempre stata importante come veicolo di crescita ed educazione, tant’è che la sera al Villaggio per tanti anni si è sentita in filodiffusione nelle camere prima di addormentarsi.

“Ci sono persone che fanno la differenza nella vita di molti e nella società, sia essa laica che religiosa. Questa “differenza” – così il maestro Deraco – si basa principalmente sul fatto che queste persone costruiscono “opportunità” per gli altri. Don Enzo e Don Diomede creavano ogni giorno l’opportunità a chi, per vari motivi, l’opportunità era venuta a mancare. Per fare tutto ciò hanno messo la loro vita a servizio dei molti senza mai chiedere nulla in cambio“.

Un sentito ringraziamento da parte degli organizzatori a Puccini International Opera Composition Academy Lucca, Associazione Cluster, Teatro del Giglio, Parrocchia del Centro Storico, Tocchini Vivai di Porcari e ai sostenitori del Villaggio: Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Vivi Lucca – Comune.