In pensione la “vice” storica a Lucca: la dedica speciale della preside

A salutare, quest’anno all’Isi Pertini, non sono stati soltanto i “maturi“ ma, con loro, anche la storica vicepreside dell’istituto superiore cittadino, la professoressa Monica Biagini. Proprio a lei la dirigente Daniela Venturi dedica un pensiero. “Se insegnare significa “lasciare un segno” – dice – , la professoressa Monica Biagini ha pienamente Incarnato questo significato perché di segni ne ha lasciati moltissimi, non solo nelle tante generazioni di alunni ma anche nei colleghi. Prima della chiusura dell’anno scolastico, colleghi e alunni hanno voluto festeggiare e condividere con lei la gioia per la meritata pensione“.

“Monica ha portato a scuola fino all’ultimo giorno di servizio la carica di energia e di simpatiache l’hanno sempre contraddistinta in tutti questi anni e che l’hanno resa un punto di riferimento per colleghi e alunni. E’ stata gentile e disponibile, capace di ascoltare e con una buona parola per tutti. Si sentirà l’assenza, ma siamo tutti sicuri di poter ancora contare su di lei“.