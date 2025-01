In pensione il dottor. Roberto Andreini “Ringrazio tutti“

1Dal 1° gennaio è in pensione il dottor Roberto Andreini (foto), 68 anni, che dal 2022 ricopriva l’incarico di direttore del Dipartimento Medico dell’Asl Toscana nord ovest. Questo il suo messaggio: “Carissimi. Tutto ha un inizio e una fine ed è il momento di chiudere questo bel periodo della mia vita professionale. Ringrazio la direzione aziendale per la fiducia accordatami in questi anni, gli operatori del dipartimento delle specialità mediche, dello staff aziendale e degli altri dipartimenti per il percorso fatto insieme e per i risultati raggiunti, in particolare ringrazio il dipartimento delle professioni infermieristiche. Ringrazio per il supporto e l’aiuto gli operatori degli uffici di reclutamento e politiche del personale che hanno permesso pur tra enormi difficoltà, di mantenere standard elevati”.