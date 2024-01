In pensione da ieri il dottor Mario Betti medico e psicoterapeuta Mario Betti, dopo 40 anni di lavoro nella sanità pubblica, ha concluso ieri il suo servizio come responsabile dell'unità funzionale di Salute mentale adulti. L'Asl Toscana nord ovest lo ringrazia per l'impegno profuso. Un affettuoso saluto da colleghi e colleghi.