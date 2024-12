In pediatria arriva “Frozen“, e Avo dona la barella bariatrica

Dopo i regali della Ciclistica Lucchese “La Bagarre“ che in reparto, a sopresa, hanno portato giocattoli e altri doni ai piccoli ricoverati al San Luca, per loro ecco un’altra piacevole novità tutta natalizia. Ieri in pediatria a Lucca a portare strenne natalizie ai piccoli ricoverati è stata nientemeno che Elsa di “Frozen”.

Nelle vesti del noto personaggio Disney, Emanuela Gennai, conduttrice, attrice e ideatrice di eventi, si è infatti intrattenuta con i bambini, a cui ha consegnato degli apprezzati doni, con i loro familiari e con il personale sanitario. Elsa è stata accolta dal direttore dell’ospedale Spartaco Mencaroni, dalla direttrice della pediatria di Lucca Angelina Vaccaro, dalla coordinatrice infermieristica Monica Di Ricco e dagli altri operatori della struttura, che hanno espresso il loro sentito ringraziamento per la visita e per i regali e hanno ribadito che iniziative come questa rendono più serena e tollerabile la degenza ospedaliera dei bambini e quindi la loro lontananza da casa in un periodo particolare come quello natalizio.

In più dall’Avo (l’Associazione Volontari Ospedalieri) di Lucca arriva una donazione all’Azienda USL Toscana nord ovest, con l’obiettivo di migliorare l’accoglienza e i servizi in Pronto soccorso. Si tratta di una barella bariatrica per grandi obesi, di cui c’era necessità, come i volontari avevano potuto appurare vista la loro presenza quotidiana in ospedale. Alla consegna della nuova barella c’erano la presidente Avo di Lucca Simonetta Fioravanti con tutto il consiglio e Fiorenza Fanicchi per l’Avo regionale. Per l’Asl c’erano Melissa Torrisi per la direzione ospedaliera di Lucca, la direttrice del Pronto soccorso Fabiana Frosini e l’infermiere con funzioni di coordinamento Giulio Barra.