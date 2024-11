In notturna le asfaltature nelle zone più trafficate. Le prossime tappe

Prosegue il programma delle asfaltature su tutto il territorio comunale, in alcuni casi realizzata in notturna per evitare disagi sulle strade a maggior traffico. Nelle scorse settimane sono stati realizzati i tratti di via Salicchi (zona monte-scendi – Borgo Giannotti), il primo tratto di via Lucio III Papa 8S. Marco), via delle Cornacchie (S. Vito), via Barbantini, via Muston (S. Anna), via della Chiesa (S. Angelo in Campo). Nella scorsa notte sono state asfaltate in notturna via Salicchi (S. Marco) nel tratto fra via delle Ville e via del Brennero. Tra domani e venerdì anche via di Tiglio e via Romana.