“In Musicae Virtute“: occhio ai talenti

Promuovere la conoscenza del jazz, offrire opportunità di crescita artistica per i giovani talenti, creare una rete di eventi rivolti al grande pubblico che sappiano portare uno sviluppo intellettuale e artistico della città, questo e tanto altro è lo spirito che anima "In Musicae Virtute Ets"; associazione nata nel 2022 e attiva nella promozione e organizzazione di eventi culturali nel centro storico, parte del MOC Festival con filosofilm e cineconcerts, in collaborazione con l’Accademia del Cinema Toscana.

Tra le iniziative più conosciute e di maggior successo in questi anni: "Soundout jazz", il festival dedicato alla musica jazz che anche nella sua prossima edizione si svolgerà nella splendida location di Palazzo Pfanner. Appuntamento già fissato in calendario al quale si aggiunge ora, per la prima volta, "Affreschi Sonori", momento musicale che a settembre farà aleggiare nei giardini della splendida residenza nobiliare seicentesca le bellezze delle sinfonie classiche dei grandi compositori.

Se la musica riveste un ruolo centrale all’interno delle attività svolte dall’associazione, le iniziative intraprese non si fermano qui e proseguono in attesa dell’estate con il programma di incontri culturali promossi dall’evento "Minerva" nella sua primissima edizione in collaborazione con l’Accademia del cinema Toscana. Un’opportunità, ancora poco nota, che vede arrivare in città intellettuali e professori universitari, provenienti in parte anche da istituti internazionali, che si confronteranno con il pubblico uniti nelle loro esposizioni da un unico filo conduttore: la filosofia, sfaccettata e analizzata nelle sue implicazioni culturali e storiche.

Dodici incontri, da febbraio a maggio, ogni mercoledì dalle 18:30 presso Metropolis Officina Culturale. "Minerva" non si limiterà al MOC Festival, al contrario, al vasto programma presentato si aggiunge adesso una serata veramente speciale con il professor Giangiuseppe Pili della James Madison University dal titolo: "Intelligence e Filosofia. Linguaggio, Epistemologia e Storia dei servizi segreti nel mondo contemporaneo", stasera alle 21 a Palazzo Pfanner, con ingresso libero e gratuito. A partire da giugno, inoltre, gli appuntamenti filosofici continueranno alla libreria di antiquariato Daris con nuovi ospiti.

"La nostra associazione nasce come “laboratorio“ permanente di musica e cultura. Crediamo che la sensibilità, la bellezza e la condivisione siano le chiavi per sviluppare un senso critico più centrato. Crediamo fermamente che la sensibilità, la bellezza e la condivisione siano fondamentali per stimolare un pensiero critico più consapevole. L’obiettivo è quello di spingere la collettività oltre gli schemi convenzionali, offrendo eventi e rassegne di spessore artistico e scientifico", commenta Amedeo Borella, presidente dell’associazione.

Andrea Falaschi