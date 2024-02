“In meno di due anni un Carnevale da podio per presenze in città“ L'amministrazione Pardini ha ottenuto un grande successo con la seconda edizione di Lucca in Maschera, un evento che si posiziona tra le principali manifestazioni cittadine. Grazie alla collaborazione con Viareggio e all'impegno dell'assessore Santini, si è creato uno spettacolo unico e suggestivo.