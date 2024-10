In memoria di Roberto Battaglia. Intitolazione del campo sportivo: "Ha lasciato un segno indelebile"

"Bellissima giornata questa, per l’occasione dell’intitolazione del campo sportivo di Molazzana al nostro “Battaglione’’. Un atto dovuto e sentito profondamente, condiviso da tutti anche alla luce della grande partecipazione. Da oggi, ogni volta che qualcuno scenderà sul terreno di gioco del “Roberto Battaglia“, un piccolo pensiero lo rivolgerà a lui". Con queste parole il sindaco del comune di Molazzana, Andrea Talani, sabato scorso ha commentato a caldo la commovente cerimonia di intitolazione del campo sportivo del capoluogo allo storico dirigente sportivo Roberto Battaglia, detto affettuosamente "Battaglione", scomparso il 7 dicembre del 2023 all’età di 77 anni.

Sottolineato anche dagli altri presenti l’impegno profuso dall’uomo nell’ambito sportivo e sociale, fu anche consigliere comunale, come il suo ruolo fondamentale nella nascita dell’Us Molazzana, squadra del quale era segretario e che oggi milita in Seconda Categoria. Tutti presenti i vecchi e i nuovi giocatori della squadra locale, con a capo l’attuale presidente Stefano Bresciani e il suo vice, Daniele Bertoncini e anche tanti i rappresentanti di altre società calcistiche della Valle. Da sottolineare anche un importante segnale di stima per la persona e il suo ruolo ricoperto per oltre 40 anni con grande lealtà, arrivata daila presenza istituzionale e dalle parole dei Sindaci che hanno voluto presenziare all’evento. A cominciare da Andrea Tagliasacchi, sindaco di Castelnuovo di Garfagnana, Marco Remaschi, sindaco di Coreglia Antelminelli e David Saisi, primo cittadino di Gallicano. Con loro e la popolazione anche Mario Puppa, consigliere regionale, che si è così espresso in merito: "Lo stadio di Molazzana porterà per sempre il nome di "Roberto Battaglia", un grande uomo e sportivo che ha lasciato un segno indelebile nella sua comunità. Questo impianto sportivo diventerà un luogo dove i giovani potranno continuare a vivere quei valori, rafforzando il senso di appartenenza e unione che Roberto ha sempre ispirato. Ho provato una forte emozione perché dietro all’uomo si è palesato a tutti un grande spirito di appartenenza".

Grande emozione per un abbraccio collettivo alla famiglia di Roberto Battaglia che è proseguito nell’incontro conviviale successivo alla cerimonia ufficiale, quando è stato presentato un libro curato dalla nipote Carla Battaglia, “Roberto Battaglia "Battaglione" Un ricordo“.

Fiorella Corti