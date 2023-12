In memoria del dottor Marchetti. A lui il parco della Rimembranza “Fondamentale per la comunità“

Parco della Rimembranza di Coreglia Antelminelli è stato intitolato alla memoria del dottor Giovanni Alberto Marchetti, figura di grande rilievo della comunità locale. Il medico, nato nel 1920 e scomparso nel 2011, si laureò in Medicina all’Università di Pisa nel 1945 e nello stesso anno ottenne la condotta all’ospedale Pierotti di Coreglia Antelminelli. In questo luogo, lavorò poi ininterrottamente per 45 anni. Specializzato successivamente in ostetricia e ginecologia all’università di Parma, nel 1961 sposò Daniela Bonaldi e dalla loro unione nacquero i due figli Stefano e Valerio. "Una personalità di spicco della comunità e degna di essere ricordata per essersi distinta in campo professionale e sociale, quella del dottor Giovanni Alberto Marchetti". Queste, le parole utilizzate dal sindaco Marco Remaschi per spiegare le motivazioni della proposta alla sua giunta, terminata con l’autorizzazione da parte della Prefettura di Lucca. Iter che ha portato alla bellissima inaugurazione che nei giorni scorsi ha decretato l’intitolazione nel capoluogo del Parco della Rimembranza, alla presenza di molti cittadini ancora commossi al ricordo del dottor Marchetti.

"Tantissime le persone presenti alla cerimonia di intitolazione del Parco della Rimembranza in questo luogo bellissimo e suggestivo, interamente a disposizione della cittadinanza - ha commentato Marco Remaschi a margine della cerimonia -. É stato intitolato alla memoria di una figura fondamentale per la comunità, un medico che per 45 anni ha svolto la sua professione con dedizione, accudendo pazienti ovunque si trovassero. Il dottor Marchetti, venuto a mancare dodici anni fa, viene infatti ricordato ancora oggi con affetto da molti cittadini".

"Vedere così tanti cittadini presenti all’intitolazione è stata una grande emozione anche per noi - ha commentato a margine dell’evento il vicesindaco Giorgio Daniele -. Questo dimostra quanto il dottor Marchetti sia stata una figura fondamentale per la nostra comunità e come, ancora oggi, il nostro medico venga ricordato con grande affetto. Del resto, è impossibile dimenticare il suo impegno per il benessere della comunità. Omaggiarlo con l’intitolazione di questo parco cittadino è stato un gesto significativo e necessario".

Fiorella Corti