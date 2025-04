In Garfagnana nasce Mudy, nuovo museo 'speciale' accanto a una fabbrica

Fornaci di Barga (Lucca), 11 aprile 2025 - Nasce Mudy in Garfagnana, nuovo e speciale museo di arte contemporanea situato vicino al più antico stabilimento italiano della Kme, gruppo industriale del rame. Lo ospita a Fornaci di Barga (Lucca) un edificio pensato negli anni '30 del '900 come opera sociale, sede di una scuola, poi centro ricerche dell'azienda, che ora ritorna alla funzione culturale originaria.'Mudy' è un progetto di Fondazione Arte Dynamo in collaborazione con Dynamo Camp e Dynamo Art Factory, è realizzato grazie al sostegno di Kme che ne fa parte integrante del suo piano di responsabilità sociale.

Il museo propone una selezione di opere nate dall'originale approccio all'arte contemporanea dalla Fondazione che offre in modo gratuito programmi di Terapia Ricreativa a bambini con patologie gravi o croniche, disturbi del neuro-sviluppo o condizioni di disabilità. "Questa è molto più di una mostra - ha detto il ministro della Cultura Alessandro Giuli al termine della visita -, è un allestimento che testimonia la grandissima capacità di un imprenditore come Enzo Manes di coniugare la cura verso il sociale con una grande creatività, con l'amore per i bambini e per l'arte, e la rigenerazione urbana e sociale. E' un modello di scuola che il ministro della Cultura applaude con convinzione al punto tale da dire che l'amicizia con Enzo Manes è dono che mi onora". Le opere in mostra a Fornaci sono scelte tra le oltre 2.000 prodotte durante oltre 15 anni di attività in cui artisti di fama hanno affiancato i bambini nei loro percorsi terapeutici, spiegano i promotori, sottolineando inoltre che è il "risultato di una visione innovativa dell'arte, capace di diventare divertimento, rifugio, gioia e scoperta". Mudy, spiega una nota, è stato progettato e realizzato in modo accessibile e inclusivo, è la casa di una collezione unica ma anche uno spazio aperto dove arte e sociale si riuniscono.

"E' un luogo dove economia, cultura e sociale si incontrano confermando la Toscana terra di inclusione", ha detto il presidente della Toscana Eugenio Giani, "in questo caso è la bellezza dell'arte il tramite dell'inclusione, un'arte speciale, quella che grandi artisti hanno respirato durante le sessioni a Dynamo Camp. Un'esperienza doppiamente qualificante quando l'opera si unisce a contesti umanamente straordinari come quelli che Dynamo rappresenta. Si è realizzato un sogno".