In Duomo l’addio al diacono Vergamini

Tante persone hanno preso parte in Duomo al funerale del diacono permanente Gualberto Vergamini, 88 anni, abitante a Torrite. Nativo di Firenze, perito agrario nella sua professione lavorativa, Vergamini era stato ordinato diacono il 6 giugno 1992 nella cattedrale di Massa quando la Garfagnana faceva ancora parte della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli. Dopo il passaggio a Lucca aveva continuato a svolgere l’attività pastorale a Castelnuovo e dintorni, fino a quando le condizioni di salute glielo hanno permesso. Per volontà della famiglia non fiori, ma opere di bene. Anche dalla Curia di Lucca un messaggio di vicinanza: "Tutta la comunità diocesana si unisce al dolore di familiari e amici e assicura la preghiera, piena di gratitudine, per il diacono Gualberto".

Dino Magistrelli