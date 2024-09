In città Matthew Modine ed Ethan Hawke

Giornate da incorniciare grazie a Lucca Film Festival edizione 2024. Tra gli ospiti illustri oggi sarà la volta dell’attore Matthew Modine, che al cinema Astra presenterà alle 21, in un incontro moderato da Silvia Bizio, il corto The Martini Short, commedia esistenziale di Stephen Wallis che racconta di un regista cinematografico malato mentre inizia a girare quella che crede essere la propria, ultima opera.

Domani invece arriverà in città l’attore Ethan Hawke (foto) che vivrà due momenti distinti di contatto con il pubblico. Domani sera alle 21 sarà al Cinema Astra dove riceverà il premio alla Carriera, il Golden Panther Award. Di seguito sarà lui stesso a presentare, in anteprima italiana, il suo ultimo film da regista, Wildcat (biglietti esauriti, c’è la lista di attesa sempre sul sito di Lff). Venerdì alle 18 l’attore sarà nella Chiesa di San Francesco dove terrà una masterclass aperta al pubblico, in collaborazione con la Scuola Imt, nell’ambito della Bright-night 2024, Notte europea delle ricerca, e consegnerà il Premio alla carriera a Paul Schrader, che lo ha diretto in First Reformed - La creazione a rischio. Ancora avanti con la ricca carrellata di ospiti e le occasioni per incontrarli: Il regista e sceneggiatore statunitense Paul Schrader, Leone d’Oro alla carriera nel 2022, domani alle 11 all’Astra terrà una masterclass aperta al pubblico con la partecipazione degli studenti di cinema di diverse Università italiane ed il giorno seguente, venerdì alle 21, riceverà il Premio alla Carriera del Festival, a seguire “First reformed – la creazione a rischio“.

L.S.