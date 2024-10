In centro l’ambulanza ucraina mitragliata e distrutta dai russi

Esposta ieri e oggi in piazzale Verdi, davanti all’accoglienza turistica, l’ambulanza ucraina mitragliata dall’esercito russo e parzialmente esplosa a causa di una bomba. Un mezzo che testimonia l’orrore della guerra in Ucraina: un conflitto che colpisce purtroppo anche i civili e coloro che li soccorrono. Questa iniziativa rientra in un progetto internazionale dell’associazione del Lussemburgo "L’Ukraine" e arriva a Lucca grazie al Comitato delle Misericordie Lucchesi, alla comunità ucraina presente sul territorio e all’associazione Il Sogno di Costantino Odv. Il mezzo è una delle oltre 400 ambulanze distrutte negli ultimi tre anni in Ucraina. Nell’occasione, ieri e oggi, si tiene una raccolta fondi, per contribuire a creare un legame ancora più stretto tra la comunità lucchese e quella ucraina: le offerte servono a finanziare un progetto di solidarietà, per inviare una nuova ambulanza.