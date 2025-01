Impianto delle polemiche. Su Salanetti è scontro tra Mercanti e Baldini

Botta e risposta. Tra Pd e Lega sul Piano regionale dei rifiuti che ha riguardato anche l’impianto di riciclo di pannolini, pannoloni e scarti tessilidi Salanetti, tra Capannori e Porcari. "L’approvazione è un traguardo importante per la Toscana, perché raccoglie le sfide della sostenibilità e declina in modo concreto un concetto di economia circolare ormai imprescindibile". Lo dice Valentina Mercanti consigliera regionale Pd, commentando l’approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati-Piano dell’economia circolare". Nel suo ruolo di rappresentante del territorio lucchese, Mercanti sottolinea: "Portiamo a casa un risultato molto rilevante per il mondo produttivo della piana lucchese – spiega Mercanti – e che risponde alle esigenze di un distretto produttivo strategico per la Toscana, come quello lucchese. Voglio poi fare chiarezza sull’ impianto di Salanetti e rassicurare i sindaci del territorio: non c’è nessuna deregulation. L’emendamento che ho proposto insieme al collega Puppa e che è stato approvato, parla chiaro: resta ferma la necessità, tenuto conto anche del tipo di attività prevista, di porre particolare attenzione alle aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 200 metri tra il perimetro dell’impianto e le aree residenziali ricadenti all’interno del centro abitato stesso. È evidente – conclude Mercanti – che c’è stato lo sforzo massimo possibile per tenere in considerazione le preoccupazioni dei cittadini e, al tempo stesso, fornire alle amministrazioni locali strumenti per intervenire".

Sull’altro fronte, replica il consigliere della Lega Massimiliano Baldini: "L’emendamento di Mercanti e Puppa è ‘’acqua fresca’’, non sposta il problema, si sono cambiate le carte in tavola. Il PD a Salanetti ha deciso che quell’impianto va fatto a qualsiasi costo - malgrado la Regione non ci metta un euro finendo per far pesare il costo dell’impianto sulle tasche dei cittadini. Non abbiamo accettato di farci prendere in giro con un sofismo inutile da prima repubblica e per questo abbiamo votato contro ad una modifica legislativa che lascia intatto il potere di fare quello che prima non si sarebbe potuto fare ai danni della comunità della Piana di Lucca - insiste il Consigliere Regionale della Lega – adesso confido nella palese contraddizione giuridica degli atti che, sicuramente, sono passibili di impugnazione".

Massimo Stefanini