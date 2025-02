Impianto della discordia e Pd. Andreuccetti apre a Fornaciari dopo lo strappo su Salanetti

"Il tentativo di ricucire si farà". I vertici lucchesi del Pd proveranno a far cambiare idea al sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari il quale non ha rinnovato la tessera del Pd, in aperta polemica con la vicenda dell’impianto di riciclo di pannoloni, pannolini e scarti tessili che sarà realizzato (l’autorizzazione definitiva arriverà a primavera) a Salanetti, sul territorio di Capannori, ma con quello di Porcari a pochi metri. Il primo cittadino del paese famoso per la Torretta, avrebbe gradito un maggiore sostegno nell’opporsi alla struttura, avallata anche dai vertici regionali del Partito Democratico. "Siamo molto dispiaciuti dell’uscita dal PD di Leonardo Fornaciari – dichiara il segretario territoriale Patrizio Andreuccetti – ma l’auspicio è che lui possa ripensarci. Il nostro compito come segreteria territoriale, anche attivandoci con un maggior confronto, è quello impegnarci affinché lui possa sentirsi ancora parte della nostra comunità politica. Siamo in contatto e, sicuramente, ci vedremo a breve per trattare la situazione. Porcari è è resta un comune importantissimo per il centrosinistra, dove in tanti anni alla guida abbiamo dimostrato un’ottima capacità di governo e su queste basi intendiamo proseguire l’esperienza di condivisione politica". Fin qui Andreuccetti.

Fornaciari parlerà nei prossimi giorni su una vicenda che da mesi fa discutere nella Piana e che ha diviso le amministrazioni politiche confinanti e dello stesso colore politico. Una questione che farà discutere ancora nelle prossime settimane.

Ma.Ste.