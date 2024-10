Impianto a Salanetti. Ecco la data della prima assemblea

Un tema caldo che, paradossalmente, è stato "congelato" durante l’estate e adesso se ne ritorna a discutere. Martedì 8 ottobre, alle 21, nella sala consiliare di Capannori è prevista una assemblea pubblica per l’illustrazione del progetto della piattaforma per il riciclo dei prodotti assorbenti che sarà realizzata da RetiAmbiente in collaborazione con Ascit Spa, a Salanetti. All’incontro, promosso dal Comune, parteciperanno il sindaco Giordano Del Chiaro, il presidente di Reti Ambiente Daniele Fortini, il presidente di Ascit Ugo Salvoni, il coordinatore di Ricerca Rifiuti Zero Rossano Ercolini e l’assessora all’ambiente, Claudia Berti. Sarà presentato l’iter di realizzazione. Avrà infatti la funzione di avviare a riciclo pannolini, plastica e prodotto assorbente, il 45% del non riciclabile della raccolta domestica.

M.S.