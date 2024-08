Impianti sportivi dell’Acquedotto 7 milioni per la riqualificazione

Con la consegna della superficie di cantiere alla ditta vincitrice dell’appalto prendono il via i lavori di totale riqualificazione degli impianti sportivi dell’Acquedotto lungo il Parco fluviale del Serchio. Il progetto è finanziato con fondi del PNRR per quasi 7 milioni di euro. Al sopralluogo di consegna, con la dirigente, i tecnici comunali e dell’impresa che gestirà il cantiere era presente l’assessore allo Sport, Fabio Barsanti (nella foto).

"Prende il via l’ultimo dei grandi cantieri PNRR del Comune di Lucca voluti dalla precedente amministrazione - afferma proprio l’assessore comunale Barsanti - si tratta di un investimento poderoso che riqualificherà un’intera area per farla divenire un vero e proprio polo sportivo multidisciplinare, con impianti totalmente rinnovati in un contesto ambientale verde di grande bellezza".

"I lavori - conclude - dureranno poco meno di un anno e saranno conclusi, secondo il cronoprogramma, entro l’autunno del prossimo anno".