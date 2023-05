Immobili e anti riciclaggio Le istruzioni per l’uso al convegno della Fimaa

“Mercato immobiliare, la Guardia di Finanza spiega gli obblighi e le verifiche dell’antiriciclaggio”. E’ questo il titolo dell’importante seminario formativo in programma che si è svolto ieri all’interno di Palazzo Sani, sede di Confcommercio. L’iniziativa era organizzata da Fimaa province di Lucca e Massa Carrara, locale sezione della Federazione italiana mediatori agenti affari che fa parte a sua volta del Sistema Confcommercio. La giornata, a ingresso libero per il pubblico, si è aperta con l’introduzione del presidente interprovinciale di Fimaa Alessandro Gabriele, che è stato poi anche moderatore dell’incontro.

Subito dopo, il saluto del presidente di Confcommercio province di Lucca e Massa Carrara Rodolfo Pasquini e del colonnello Marco Querqui, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Lucca, che hanno introdotto il tema dell’antiriciclaggio. E poi spazio aperto agli approfondimenti, con la relazione del presidente nazionale di Fimaa Santino Taverna, che ha parlato di “Dinamiche federative, direttiva europea Green, mercato e operatori immobiliari”. Interessanti anche i contributi degli avvocati Daniele Mammani (legale di Fimaa Italia) e Federica Bianchi (consulente di Fimaa Lucca e Massa Carrara) sul tema “Antiriciclaggio: obblighi da adempiere. Come organizzare al meglio la propria struttura” e dei marescialli Romualdo Belfiore e Pasquale Florio (ispettori del Nucleo di polizia economico finanziaria di Lucca) sul tema “Ispezioni e controlli – modalità operative”.

“In primo luogo – afferma il presidente Alessandro Gabriele – è doveroso un caloroso e sentito ringraziamento al Corpo della Guardia di Finanza e in particolare al suo comando di Lucca per la disponibilità e la preziosa collaborazione che hanno reso possibile organizzare questo seminario. Al tempo stesso, con altrettanto calore, ringrazio il nostro presidente nazionale Taverna che è stato anche lui gradito e autorevole relatore della nostra giornata”. “L’intenzione dichiarata – così Gabriele – era quella di offrire spunti concreti a tutti gli agenti immobiliari su cosa sia necessario sapere in materia di antiriciclaggio e, ancor di più, quale siano i comportamenti corretti da seguire a fronte di un eventuale controllo“. Obiettivo ampiamente centrato.