“Immersi nel fango è una guerra“

Nelle foto il resoconto più efficace della missione dei tifosi della Curva Ovest nelle zone colpite dagli allagamenti. “Diversi abitanti sono riusciti a rimanere nelle loro case, ai piani superiori, noi li abbiamo aiutati soprattutto a ripulire e sgomberare le cantine. E’ un corpo a corpo contro una calamità immane che li ha colpiti nei loro beni essenziali, causando danni immensi. Ma ciò che davvero ci ha colpito – così i giovani della Curva Ovest – è stato il grande spirito di solidarietà che li anima e la grande voglia di lavorare affinchè tutto possa tornare come prima, più presto possibile“. Intanto la Caritas di Lucca informa che i direttori delle Caritas diocesane dei territori più colpiti, come Cesena, Forlì, Faenza e Imola, riportano una situazione ancora caotica e in cui prevale ora l’esigenza di sgombro dell’acqua e di pulizia delle case sommerse dal fango”, segnala il Delegato regionale Caritas, Mario Galasso. Torna l’appello a donare attraverso i canali Caritas.