‘Immagina‘ il segno della leggerezza La kermesse omaggia Calvino

Tutto pronto per la quarta edizione di “Immagina“, kermesse dedicata ai libri illustrati, che anche quest’anno rende omaggio ad un grande scrittore: Italo Calvino proprio nel centenario della sua nascita. Il festival organizzato da associazione Immagina e Biblioteca Civica Agorà, con il finanziamento di Centro per il Libro e la Lettura, Fondazione Crl e Comune di Lucca, sarà attivo per tutto il week-end nella chiesa di San Cristoforo in via Fillungo. Al taglio del nastro della mostra presenti Mia Pisano, assessore alla Cultura, Raffaele Domenici, vicepresidente Fondazione Crl, Paola Angeli, dirigente alla cultura del Comune, William Nauti, responsabile ufficio cultura e promozione del territorio di Lucca, Paola Secchia, responsabile ufficio eventi Biblioteca Civica Agorà e Arnaldo Filippini e Eva Perna, ideatori e organizzatori della rassegna.

Articolata tra due sedi principali, prima la chiesa di San Cristoforo, che ospita la mostra, e seconda la Biblioteca Civica Agorà, dove si tengono gli incontri, la kermesse sceglie per quest’anno di presentare la “leggerezza“ come tema centrale. Il riferimento esplicito è a una delle 6 famose Lezioni Americane di Calvino. Circa 150 libri illustrati di fama mondiale sono stati selezionati per un percorso all’interno della leggerezza di Italo Calvino. “Figure leggere“, “pensiero leggero“, “alleggerimento del linguaggio“ queste sono le tre aree in cui è stato suddiviso il percorso, che sono caratterizzate da una rispettiva suddivisione di opere inerenti. Nell’ambito di Immagina, Calvino viene ricordato in due appuntamenti: la presentazione del volume inedito Iper lezioni americane (oggi ore 18, Agorà), una raccolta di oltre 100 tra testi e immagini ritrovate, utile per affiancare la lettura e comprendere il contenuto. Inoltre la mostra Immagina la leggerezza: 100 anni di Calvino, propone ai visitatori un viaggio alla scoperta dell’autore e del suo incommensurabile bagaglio letterario, con riferimenti e testi.

Il programma del festival include laboratori, mostre, incontri e workshop. Si sono già tenuti ieri i primi incontri come il talk con Roberta Favia di Teste Fiorite, studiosa e specializzata nell’opera di Calvino, per proseguire, oggi, con un workshop in cui i partecipanti impareranno il processo creativo dell’artista con il collettivo Libri Finti Clandestini. Sempre in giornata, Diletta Colombo di Spazio B**K e Elisa Zappa, insieme a Silvia Vecchini, condurranno due laboratori complementari alla scoperta della leggerezza. Domani, workshop di illustrazione dell’artista Marina Marcolin, per principianti o per gli illustratori che vogliono ampliare le proprie competenze.

Rebecca Graziano