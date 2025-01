Illuminazione Nottolini: "Progetto della giunta"

"Il progetto che ha portato all’illuminazione del primo tratto dell’acquedotto Nottolini è stato totalmente pensato e realizzato dall’amministrazione Pardini, in raccordo con la sovrintendenza. Chi, dal centrosinistra, sostiene il contrario, inciampa in un clamoroso abbaglio di fine anno".

Lo spiegano i capigruppo di maggioranza in consiglio comunale, in una nota in cui sottolineano come il bel progetto di illuminazione inaugurato nei giorni scorsi sia stato pensato, discusso e finanziato dall’amministrazione Pardini, al di del fatto che la valorizzazione dell’acquedotto sia stata avviata anni fa. Una risposta a chi, dall’opposizione, aveva in qualche modo ipotizzato che si trattasse di un qualcosa ereditato dalla precedente giunta di centrosinistra.

"Nella foga che porta a denigrare a qualunque costo l’operato della giunta in carica – si legge nella nota – qualcuno, nella minoranza, ha diffuso tramite un post sui social notizie false consapevolmente, oppure non si è informato prima di parlare. In entrambi i casi, la situazione è grave. Dopodiché, forse accorgendosi dello scivolone, il post in questione è stato modificato riconoscendo che il merito è dell’amministrazione Pardini. Una toppa che certifica due cose: pressapochismo e malafede".

A sostegno di questo, Cecchini, Di Vito, Fava, Fagnani, Pierini e Del Barga (capigruppo rispettivamente di Lista Civile, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Lucca 2032 e Difendere Lucca) ricordano come l’amministrazione comunale avesse inserito nel 2023, all’interno del Piano triennale per le opere pubbliche, il progetto: basta andare alla terza variazione del Piano, alla voce 95.

"Capiamo – concludono – che sia più facile, del resto, cimentarsi con lo sport principalmente praticato dalla minoranza dal primo giorno in cui l’amministrazione Pardini si è insediata: criticare senza costrutto. Del resto, hanno avuto 10 anni di tempo per realizzare loro questo progetto, ma non ci sono riusciti. E rispetto a quel poco che hanno fatto, considerata la risposta dei quartieri interessati, sarebbe stato meglio astenersi. Se questa è la qualità del primo atto che va a rinnovare le strategie politiche dell’opposizione, possiamo dormire sonni tranquilli per le elezioni 2027".