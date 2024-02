Ilaria Andreini vince il concorso in memoria della madre di Bocelli

E’ Ilaria Andreini la vincitrice del concorso in memoria di Edi Bocelli. Il concorso è nato 12 anni fa con il titolo “I bambini della Valdera”, evento fortemente voluto di Edi Bocelli, mamma del tenore Andrea Bocelli, realizzato in collaborazione con Marco Biliotti. L’evento oggi divenuto “Memorial in ricordo di Edi Bocelli, scomparsa lo scorso anno, è stato portato nuovamente in scena da Marco Biliotti avvalendosi della collaborazione di Barbara Cioni e dello staff composto da Luana Mezzano, Antonella Pera, Lorella Moretti, Alexndre Mannari il m° Luca Bechelli, Emililiano Cioni , Sergio Giglioli e Sergio Bartolini. Il concorso iniziato nel mese di settembre giunto al termine domenica 11 febbraio presso il Teatro Comunale di Lajatico, ha visto la partecipazione di decine di cantanti, provenienti da tutta Italia. La finale introdotta da Marco Leonetti speaker di “Radio Incontro”, è stata vinta da Ilaria Andreini che si è aggiudicata il Premio di Categoria e il Premio Vincitore Assoluto Trofeo memorial Edi Bocelli.

Sabato 17 i vincitori si esibiranno in diretta su Radio Incontro.