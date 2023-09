Il Volto Santo in restauro grande assente

Paolo Pacini

La tradizionale festa della Santa Croce avrà quest’anno un grande assente, giustificato. Il Volto Santo, la più antica statua lignea dell’Occidente, è infatti ancora sotto restauro nel transetto nord della Cattedrale e non potrà essere visitato e omaggiato come avvenuto per secoli in occasione della Processione del 13 sera e della festa della Santa Croce del 14 settembre. I test scientifici ci dicono che l’opera è databile tra gli ultimi decenni dell’VIII e l’inizio del IX secolo. A memoria d’uomo non era mai accaduto che il Crocifisso lucchese, citato persino da Dante nella Divina Commedia, non avesse un ruolo da protagonista.