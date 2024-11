Il viaggio a Chicago nel segno di Pascoli

Tra i momenti più significativi della visita istituzionale presso i barghigiani di Chicago effettuata dalla delegazione del comune di Barga nei giorni scorsi, senza dubbio da sottolineare l’incontro che la delegazione ha avuto con l’intero consiglio direttivo della Giovanni Pascoli Benevolent Society di Chicago di cui è presidente Silvia Bonaccorsi Manno. La sindaca Caterina Campani, insieme al presidente del consiglio comunale Gabriele Giovannetti, e la presidente dei Lucchesi nel Mondo, Ilaria Del Bianco sono stati accolti da tanti componenti il consiglio direttivo. Oltre alla presidente Bonaccorsi erano presenti il vice presidente Aldo Giuntini, la segretaria Jenny Giambastiani; Peter Manno; Patty Giuntini-Geisser; Rita Nanni; Peter Nanni; Eric Werderitch e Luchero Lucherini. Un rilievo in particolare lo merita in questa occasione proprio il signor Lucherini, originario di Catagnana che non ha mai dimenticato e che nel giugno scorso ha festeggiato la veneranda età di 100 anni.

Sia la prima cittadina di Barga che la presidente dei Lucchesi nel Mondo hanno espresso sincero apprezzamento per lo sforzo costante della Benevolent nei confronti della comunità barghigiana e per il sostegno ad una struttura che è un vero e proprio fiore all’occhiello per quanto riguarda l’accoglienza agli anziani. Un esempio, quello della Benevolent, importante: di attaccamento alle proprie origini e di generosità nei confronti della propria terra che del resto è stato rimarcato anche n egli incontri istituzionali avuti dalla delegazione barghigiana, con il console italiano e con il sindaco di Niles.

E’ stato ricordato anche il lungo e storico impegno della "Pascoli" per Barga e la sua popolazione; impegno che viene da lontano: mosso da grande affetto verso la propria terra e da un forte senso di solidarietà per i più bisognosi, nel 1955 un gruppo di barghigiani residenti a Chicago diede vita alla Giovanni Pascoli Benevolent Society, con il fine di raccogliere fondi da inviare in patria.