Il “valzer“ dei dirigenti. Sostituito il comandante della Polizia municipale

Arrivano gli attesi cambi negli assetti dirigenziali del Comune di Lucca: dopo tante voci e qualche veleno, l’amministrazione comunale ha infatti ufficializzato le nuova struttura organizzativa e le nuove deleghe ai nove dirigenti che prestano servizio a Palazzo Orsetti.

E, come da anticipazioni, non sono mancati alcuni cambiamenti, a partire da quello che riguarda il dirigente destinato a occuparsi della Polizia Municipale: termina l’incarico di Maurizio Prina, i cui rapporti con il governo cittadino avevano mostrato alcune tensioni nel corso degli ultimi mesi, al suo posto ecco Fulvio Spatarella che è anche segretario generale del Comune e a cui va anche l’avvocatura comunale. Ora ci sarà da capire chi lo affiancherà nella guida dei vigili all’interno della struttura stessa di piazzale San Donato. Per Prina, invece, ecco la Protezione Civile e i sistemi informativi.

Lino Paoli assume, ad interim, anche le funzioni di dirigente dei servizi sociali, oltre che conservare quelle sulle risorse umane e finanziarie. Tante deleghe per Maria Cristina Panconi che si occuperà degli uffici del sindaco, di programmazione e partecipate, dell’acquisizione di risorse finanziarie, di mobilità, delle stazioni appaltanti e del patrimonio. Per Michele Nucci restano le deleghe all’ambiente e allo sviluppo economico, così come per Alessandro Marioni il governo del territorio, Marioni è stato uno dei protagonisti dell’iter che ha portato all’approvazione del Piano operativo. Antonio Marino si occuperà di tributi, URP, protocollo e servizi demografici così come Antonella Giannini di lavori pubblici e traffico. Infine, a Paola Angeli sono confermati istruzione, cultura ed eventi, turismo e sport.

La giunta aveva predisposto un nuovo assetto della struttura organizzativa a maggio scorso, con decorrenza dal 15 giugno 2024, poi facendo parziale retromarcia, in mezzo a polemiche e qualche dubbio sulle reali motivazioni che avevano spinto allo stop, attraverso alcuni provvedimenti che ritardavano, prima a fine settembre, poi a metà novembre, l’efficacia delle modifiche stesse, le ultime delle quali sono state definite nei giorni scorsi.

Fabrizio Vincenti