Il Tau Altopascio prende Simone Barsi

Un nuovo giocatore per il Tau Altopascio in serie D. Si tratta di Simone Barsi, giovane calciatore tatticamente duttile, può ricoprire diversi ruoli, classe 2004. Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, ha conquistato lo scorso anno la promozione in Serie C con la Clodiense, l’ex Clodiasottomarina, la squadra della città di Chioggia, in Veneto. In questa stagione, tra i professionisti in serie C girone A, per lui nove presenze e due assist a referto. Dopo gli arrivi di Carcani e di Rinaldini, si completa l’organico per la formazione amaranto, fino alla scorsa settimana prima in classifica nel girone D del Nazionale Dilettanti, primato perso dopo il ko di Forlì. In quella specie di partita doppia del mercato, al Tau tre arrivi ed altrettante partenze: quelle di Gonzi, Limongelli e il portiere Di Biagio che ha rescisso con l’Altamura e che si allenava al tau prima di essere tesserato dal S.Angelo Lodigiano. M.S.