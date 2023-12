Il “Summer“ in versione regalo sfiora già i 120mila biglietti

Tra le idee regalo di questo Natale spicca senza dubbio anche il Lucca Summer Festival 2024. Proprio così. Gli annunci anticipati e il cartellone quasi completato con largo anticipo ha infatti consentito di mettere in vendita i biglietti per molti dei concerti previsti la prossima estate in città. E in tantissimi hanno gioà scelto di far trovare sotto l’albero i biglietti di questo o quell’artista atteso in piazza Napoleone o sugli spalti delle Mura tra giugno e luglio 2024.

Tanto è vero che il Summer sta toccando con ben sei mesi d’anticipo il proprio record di biglietti venduti, sfiorando addirittura quota 120mila. Merito anche della biglietteria dedicata ai lucchesi (e ai turisti) al Teatro del Giglio, aperta dal martedi al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Uno dei principali protagonisti è senza dubbio Ed Sheeran, che ha già polverizzato ben 70mila biglietti complessivi per le due date sugli spalti delle Mura, sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, uniche esibizioni italiane del suo tour europeo.

Ma vanno alla grande anche le altre prevendite, rinforzate prprio dalla corsa ai regali di Natale. Lenny Kravitz che il 12 luglio torna ad esibirsi in piazza Napoleone ha praticamente toccato il tutto esaurito. Stessa situazione per il concerto di Calcutta, atteso sul palco del Summer l’11 luglio. mentre per quello di Rod Stewart del 7 lugio sono ormai rimasti solo pochi posti in piedi. Molto bene, già a quota settemila, anche la prevendita per lo show degli Smashing Pumpkins che approderanno al Lucca Summer Festival il 6 luglio: prima di loro, sul palco di piazza Napoleone, salirà la leggendaria chitarra rock di Tom Morello.

"Siamo molto soddisfatti di come stanno andando le prevendite – sottolinea il patron del festival, Mimmo D’Alessandro – perché raggiungere questi numeri a dicembre è straordinario. Ma le sorprese del Summer 2024 non sono finite qui...".

P.Pac.