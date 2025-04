"Il sindaco Del Chiaro si svegli, su Salanetti giusti i dubbi di Fornaciari"

"“Il Comune di Porcari è bene che faccia il Comune di Porcari!“.Ecco che, il sindaco Del Chiaro è convinto d’aver ragione sempre e solo lui, anche quando magnifica un progetto pannoloni ormai fragile, improponibile e ora contestato pure dall’amministrazione Fornaciari". Paolo Rontani, capogruppo dell’opposizione, interviene sulla vicenda dell’impianto di Salanetti. "Come è possibile continuare a sostenerne il grande valore, quando i dissensi motivati crescono continuamente? – Dichiara Rontani –. Come è possibile che ARPAT,ASL in Conferenza dei Servizi ne sottolineino le grosse criticità, senza ritenere che siano più che fondate? Come è possibile pretendere che Porcari si faccia i fatti propri, solo perché Salanetti è al confine, ma sul territorio di Capannori? Com’è possibile che l’amministrazione Del Chiaro pretenda che chi sconterà in primo luogo le conseguenze ambientali e igienico-sanitarie di un progetto simile – dice Rontani - lo subisca in silenzio? E’ vero che, inizialmente Fornaciari ha sbagliato bersaglio, fidandosi troppo di promesse e discorsi. Però, diciamolo pure, meglio tardi che mai! Adesso va sottolineato come la sinistra porcarese sia in forte contrasto con quella di Capannori". Rontani poi fa riferimento al ricorso straordinario al Capo dello Stato e chiosa: "Voglio aggiungere una nota in favore dello speciale impegno che l’onorevole Riccardo Zucconi sta mettendo, presso il Ministero dell’Ambiente, affinché siano revocati i fondi per il progetto pannoloni. E, visto che il deputato ha saputo descrivere chiaramente incongruenze e problematiche, proprio di recente ha ottenuto che detto Ministero, d’intesa con il Dipartimento PNRR, gli garantisse formalmente l’attuazione "di un controllo rafforzato, per verificare i profili evidenziati. Sindaco Del Chiaro, sei proprio convinto ..."di avere le porte aperte a Salanetti, perché noi siamo i migliori?".

Massimo Stefanini