“Il senza parte“ di Guido Del Monte. Sabato alla Ubik

Sabato 27 gennaio, alle 18 alla Libreria Ubik Lucca, via Fillungo, 137 si terrà la presentazione del romanzo “Il senza partE” di Guido Del Monte Morellini editore, Milano. Dialogherà con l’autore, Daniele Luti (volterrano, critico letterario, co-direttore della collana Incipit di ETS, considerato uno dei maggiori curatori della memoria letteraria di Carlo Cassola). “Il Senza Parte è un hard-boiled popolato di personaggi estremi, sinceri e molto pericolosi. Un romanzo dove la legge è di chi prende la vita in mano e ha il coraggio di affrontarla senza tirarsi indietro”. Di questo libro scrive Bruno Morchio (Premio Scerbanenco 2023): “Guido Del Monte ci regala un personaggio sopra le righe e un surreale crescendo rossiniano raccontando una periferia – forse reale, forse immaginaria – iperbolica, violenta e ricca di umanità”. Del Monte è nato a Viareggio. Il suo esordio narrativo, Costa West (Baroni, 2000) è divenuto un tra i bagnini italiani. Tra i suoi romanzi merita ricordare L’Abat-jour. Interno lucchese (Ets, 2019), finalista a “Un Libro per il Cinema”.