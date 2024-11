Il secolo di Eny Antonetti. Dalla Guerra al bisnipote

Importante traguardo per Eny Antonetti di Picciorana, che festeggia i 100 anni. Eny ha sempre vissuto a Picciorana, prima con i genitori Narciso e Rosa (il padre anch’egli centenario) e poi con il marito Giuseppe ed i suoi figli. Dopo la licenza elementare ha iniziato il mestiere di sarta che ha svolto fino a pochi anni fa. Senza mai però perdere la sua passione per la scrittura. Ha sempre vissuto a Picciorana da quando è nata e questo è un altro piccolo traguardo.

"Sì è vero ho sempre abitato a qui anche da sposata. Infatti ho deciso di non volere regali, ma chi vorrà potrà fare un’offerta alla parrocchia".

Cosa ricorda della sua infanzia, lei che ha vissuto in età adolescenziale anche la seconda guerra mondiale? "Ricordo che da pochi anni era nato mio fratello Ugo e mio padre Narciso fu richiamato alle armi - racconta -. Aveva già combattuto la prima guerra mondiale e per me, mia madre e mio fratello fu un periodo molto difficile. Ma per fortuna finita la guerra siamo tornati alla nostra vita di sempre".

Poi è arrivato il matrimonio con Giuseppe Carrara il 20 aprile 1952 e la nascita di tre figli Annamaria, Sabatino e Narciso. "Da sposata con Giuseppe mi sono trasferita a vivere in Corte Caponi con i miei suoceri, all’epoca era una cosa normale. Mi sono occupata di loro e dei miei genitori e non ho nessun rimpianto per quello che ho vissuto nella mia vita".

Nonostante gli impegni della casa, il lavoro di sarta, ha sempre seguito anche i suoi figli in tutto il percorso scolastico e non solo. "Ci tenevo molto che loro avessero un’istruzione importante, quella che purtroppo al tempo in cui sono nata io non era possibile avere per una donna. Grazie a loro ho imparato tante cose".

La sua famiglia si è arricchita anche con l’arrivo di sei nipoti e di una bisnipote. "Sono Samuele, Valentina, Giordano, Saverio, Greta e Luna. E quattro anni fa - aggiunge Eny - è nata anche la piccola Olimpia la mia prima bisnipote. Per me la famiglia è la cosa più importante, ed ho cercato di trasmettere assieme a mio marito Giuseppe, che purtroppo è scomparso il 29 aprile 2005, questi valori anche ai nostri figli".

Eny ha festeggiato questo compleanno speciale circondata dai figli Annamaria, Sabatino e Narciso, dal genero Antonio e dalle nuore Antonella e Mariarosa, con una bella festa, ma prima ha partecipato ad una Messa nella chiesa di Picciorana. L’amministrazione comunale l’ha omaggiata con un mazzo di fiori ed una pergamena consegnata dall’assessore Giovanni Minniti.

