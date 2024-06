Il saluto e gli auguri del sindaco Pardini al presidente Cordoni

“Auguro al neo eletto presidente di Confcommercio Ademaro Cordoni un proficuo lavoro di rappresentanza del tessuto commerciale della città, fondamentale per la crescita economica del territorio – così il sindaco Mario Pardini – . Negli anni abbiamo avuto modo di confrontarci con lui e di apprezzare la fiducia che pone nel rapporto con le istituzioni. Ci auguriamo che la sua presidenza sia uno stimolo per potenziare il dialogo e la collaborazione fra l’amministrazione comunale e l’associazione di categoria che rappresenta, in modo da affrontare insieme i principali nodi d’interesse della città, fornendo strumenti e valutazioni”.