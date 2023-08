Il saluto della Polizia e delle autorità al pellegrino sulla “via della Pace“

Da sabato scorso fino a ieri la nostra provincia è stata interessata dal passaggio di Giuliano Maltempi, poliziotto in pensione di origine bresciana e “pellegrino di pace” sullo storico percorso della via Francigena. Partito da Canterbury lo scorso 23 giugno, Maltempi è diretto a Roma presso la Santa Sede dove si concluderà il suo pellegrinaggio previsto per il prossimo 14 settembre. Nei suoi 2300 chilometri di marcia, immerso della spiritualità del cammino in solitaria, che richiama lo spirito di sacrificio per la ricerca di sé stessi e della propria fede, Giuliano Maltempi porta un messaggio di Pace, in un momento in cui l’Europa ha estremo bisogno. Maltempi è giunto sabato scorso a Camaiore, proveniente da Massa, domenica pomeriggio è giunto a Lucca presso l’Arcivescovato e ieri mattina (nella foto) è ripartito alla volta di Altopascio, salutato dalle autorità civili e religiose e dall’ANPS (Associazione nazionale della Polizia di Stato), che lo sostiene in questa missione condividendo lo slogan “Insieme con il pellegrino sulla via della Pace”.