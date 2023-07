Il ritorno di “Lucca Jazz Donna“ Quindici concerti al femminile

Torna anche questa estate, per la 19ª edizione, Lucca Jazz Donna. Il festival tutto al femminile promosso dal Circolo Lucca Jazz porta in città le migliori musiciste del panorama internazionale. Al via il 20 luglio: dalla prima all’ultima serata, prevista per il 2 settembre, si alterneranno numerose artiste per un totale di 15 concerti divisi tra Lucca e Capannori. Tutti i concerti inizieranno alle 21.15 e sono ad ingresso libero: solo in occasione dell’ultima serata del 2 settembre sarà necessario prenotarsi.

Largo anche ai giovani: la rassegna musicale avrà come protagoniste anche una buona presenza di musiciste giovani. Saranno infatti due ragazze a inaugurare e chiudere il festival. A Teresa Mori è affidata l’apertura del primo concerto al Real Collegio il 20 luglio: l’artista lucchese si esibirà con una band formata da giovani che frequentano o hanno frequentato il Liceo Artistico Musicale "Passaglia". Nella stessa serata, la pianista e compositrice Federica Cerizza e la cantante Chiara Pancaldi. La seconda serata a Capannori il 28 luglio con il Canova Trio, giovane band che si esibisce regolarmente per i più importanti festival e club in Italia e Beatrice Arrigoni. Terzo appuntamento l’11 agosto al Real Collegio con Lella Violi e Riccardo Arrighini, seguita dalla cantante e attrice Manuela Bollani.

Il 17 agosto sarà invece la volta della cantante Mila Ogliastro che presenta il suo album, a seguire "Orelle" ovvero la bassista, contrabbassista, chitarrista e cantante Elisabetta Pasquale. Il 24 agosto saliranno sul palco il "Mimmo Pisto Quartet" e la batterista e percussionista Laura Klain. Evento collaterale il 29 agosto: Luigi Onori presenta "Abbey Lincoln: una voce ribelle tra jazz e lotta politica" con Ilaria Biagini, Michela Lombardi e Andrea Garibaldi. Il 31 agosto toccherà alla cantante Valentina Fin e poi al progetto "Fuccelli Fisarmoni’s Women".

Il gran finale del Lucca Jazz Donna, il 2 settembre nella chiesa di San Francesco, è affidato alla pianista e cantante Frida Bollani Magoni il cui concerto sarà aperto dal gruppo jazz del Liceo Musicale Passaglia della città. Il progetto realizzato dal Circolo Lucca Jazz è uno dei pochi eventi musicali in Italia dedicato interamente alle donne ed è sostenuto da Provincia, comuni di Lucca e Capannori, Regione, Fondazione Banca del Monte di Lucca e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Oogni sera verranno raccolte offerte per realtà di volontariato del territorio tra le quali: associazione Luna, associazione Artespressa, AISM Lucca, associazione Télia, associazione Don Baroni, Centro affidi e Unicef Lucca.

Andrea Falaschi