Il ricordo dell’editrice Maria Pacini Fazzi

Nella sua sede di Palazzo Pretorio, l’Accademia Lucchese di Lettere Scienze ed Arti ha programmato per venerdì 11 alle ore 17 un appuntamento aperto al pubblico in ricordo di Maria Pacini Fazzi, editrice, e socia dell’Accademia stessa nelle quale ha ricoperto la carica di Segretaria per le Classi di Lettere e Arti. L’incontro, al quale parteciperà il sindaco Pardini con un saluto introduttivo, sarà aperto dall’intervento del Presidente dell’Accademia Marco Paoli, storico dell’arte, direttore per Pacini Fazzi della Rivista Rara Volumina; a seguire il ricordo di Neria De Giovanni, critica letteraria, editrice, autrice per i tipi di Pacini Fazzi del fortunato volume- romanzo dedicato a Ilaria Del Carretto. La donna del Guinigi (più volte ristampato) oltre che di numerose prefazioni e interventi a carattere storico letterario (sua anche la biografia di Grazia Deledda inserita nella Collana Italiane); a seguire l’intervento dello storico dell’arte Luigi Ficacci e in conclusione quello di Francesca Fazzi, amministratore unico della Maria Pacini Fazzi editore, l’azienda fondata da Maria nel 1966 nella quale lavora dal 1986 e della quale è oggi Amministratore Unico. Maria Pacini Fazzi, scomparsa il 13 aprile 2024 ha fondato la sua casa editrice nel 1966. Ha ricevuto nel 1989 il Premio cultura della Presidenza del Consiglio dei Ministri.