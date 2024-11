Il resto è storia. In San Francesco innovazione e creatività con il TedxLucca

Innovazione, creatività e riflessione. E’ questo il TedxLucca che si terrà domenica alle 15 nella chiesa di San Francesco sul tema "Ora!.. Il resto è storia", la manifestazione mira a sottolineare l’importanza di vivere pienamente il presente come base per costruire il futuro. Questa edizione di TedxLucca si distingue per la varietà e l’eccezionale qualità dei suoi relatori, che offriranno prospettive diverse, spunti di riflessione e nuove idee.

Tra i protagonisti, tutti toscani che lavorano sul territorio, ci saranno Andrea Saletti, esperto di neuromarketing, la fotografa Sofia Uslenghi, Carlo Cuomo formatore e divulgatore, Marilù Chiofalo, professoressa di Fisica all’Università di Pisa. E ancora Rick Hutton volto noto della TV e della radio e Maurizio Giani esperto di economia. Valerio Dieni consulente di linguistica cognitiva, Claudia Casarotto chief global programs presso Ipa . E infine Manuel Catalano ricercatore dell’Istituto Italiano di Tecnologia e Maria Principe ricercatrice in fisica sperimentale. TEDxLucca 2024 non è solo una serie di conferenze: è un’esperienza che invita a riflettere, ispirarsi e condividere idee. L’obiettivo è creare un circolo virtuoso di scoperta, dove ogni intervento possa accendere la scintilla del cambiamento. Sarà un viaggio attraverso temi che spaziano dalla tecnologia all’arte, dall’economia alla scienza, coinvolgendo il pubblico in un dialogo costante tra passato, presente e futuro. Ogni relatore parlerà del tema centrale dell’evento, "Ora!... Il resto è storia" , portando la propria prospettiva e condividendo esperienze personali e professionali per ispirare il pubblico a riflettere sul presente e immaginare un futuro migliore.

"Abbiamo sentito il bisogno di sottolineare l’importanza del momento attuale, quello che accade da ora in avanti determinerà le nostre vite e la nostra evoluzione", spiega Valeria Pittaluga, curatrice e licenziataria TEDxLucca. L’evento è reso possibile grazie al patrocinio del Comune di Lucca e al supporto di numerosi sponsor e partner locali, come Lucart, Sammontana Italia, BluBay, InAcademy International, il Polo Tecnologico Lucchese, Corilla, Lucca Innovazione e Tecnologia (LiT), e molti altri.