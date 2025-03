"Il restauro terminato nel 2020 grazie alla FCRL"

L’intervista dei ragazzi allo storico dell’arte Stefano Del Carlo, dipendente della Segreteria Scientifica del Complesso museale della Cattedrale di Lucca insieme a Terzo Millennio, associazione che si occupa dei servizi didattici del complesso museale della cattedrale.

Cosa significa per te l’arte?

"Significa comprendere il mondo. Non a caso Dostoevskij disse che la bellezza avrebbe salvato il mondo".

Quanto è durato il restauro dell’Oratorio degli Angeli Custodi?

"Il restauro è cominciato nel 2017 ed è durato fino al 2020, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che ad oggi continua a permetterci di visitarlo".

In riferimento all’ Oratorio e alle nostre attività, chi sono per te gli Angeli custodi?

"Secondo me gli angeli custodi possono essere sia un’entità spirituale che noi non possiamo vedere ma che ci protegge, ma anche qualcuno presente nella nostra vita, un parente, un nonno, un amico che ci accompagna tenendoci per mano".

Qual è il tuo quadro preferito dell’Oratorio?

"Il dipinto del Boselli che rappresenta gli Angeli custodi che intercedono e presentano i bambini alla protezione del Volto Santo, un’opera lignea custodita nella cattedrale della città"