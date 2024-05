Il regalo speciale della “riciclofficina“ “E’ la bici che si trasformò in albero“

In questi giorni di iniziative per l’arrivo del Giro d’Italia, sicuramente la più bella ed emozionante è stata ricevere il bellissimo regalo per il Comune di Lucca realizzato dal lavoro corale di riciclofficina “Pedala“ di Daccapo Sistema di Riuso Solidale, della Scuolina Raggi di Sole e dell’associazione L’amore non conta i cromosomi Aps. Non è un caso che il fatto che il Comune ha postato proprio la foto di questo incontro colmo di emozione e divertimento reciproco. Insieme agli assessori Simona Testaferrata e Fabio Barsanti il sindaco Mario Pardini ha ricevuto i ragazzi, i volontari e le maestre nel suo ufficio. “Li aspettiamo di nuovo tutti per la prossima “giunta straordinaria” – dice Pardini –. Con un grazie speciale a Gabriele per il bellissimo disegno con dedica“. La bici che si trasformò in un albero è l’opera, realizzata nell’ambito del progetto progetto ”C’è n’é bellezza, guarda bene!”, finanziato dalla Regione Toscana, che è stata donata dalle associazione coinvolte al Comune di Lucca. Per realizzare il quadro sono state usate catene e altre componenti di biciclette in disuso, recuperate, pulite e trasformate in arte. Il progetto promuove l’educazione allo sviluppo sostenibile e l’inclusione.