Il regalo di Sofidel 135 pacchi alimentari per le famiglie più fragili

Anche quest’anno le festività natalizie a Porcari si tingono di solidarietà grazie alla collaborazione tra Sofidel, la Croce Verde e i servizi sociali comunali. Nei giorni scorsi, i volontari della Croce Verde di Porcari hanno distribuito 135 pacchi alimentari destinati alle famiglie più fragili del territorio. La donazione arriva da Sofidel, azienda leader a livello mondiale nel settore della carta tissue per uso igienico e domestico. Le famiglie che riceveranno il sostegno sono state individuate dai servizi sociali del Comune.

"Questa collaborazione – commenta Adorni – dimostra quanto siano forti le reti di solidarietà che animano Porcari. Ringraziamo Sofidel per l’attenzione costante alle necessità della nostra comunità e i volontari che fanno arrivare questi pacchi alle famiglie. Non sono gesti che dobbiamo dare per scontati e permettono di tirare il fiato in un momento dell’anno che, più di altri, richiederebbe serenità".

Il sindaco Fornaciari ha aggiunto: "Sofidel continua a essere un punto di riferimento non solo nel panorama industriale, ma anche nelle azioni di rafforzamento del legame con il territorio. Gesti concreti come questo ci ricordano quanto sia importante poter contare su un tessuto imprenditoriale attento alle responsabilità sociali".