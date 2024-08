Il programma delle celebrazioni. Docufilm, libri e fotografie

Tra memoria e storia, tre giorni di eventi per celebrare gli 80 anni dalla liberazione di Lucca. In occasione degli 80 anni dalla Liberazione di Lucca, l’Atvl (Associazione toscana volontari della libertà) e il Centro studi di storia contemporanea "Carlo Gabrielli Rosi", con il patrocinio dell’amministrazione comunale, hanno organizzato una serie di eventi commemorativi che si terranno dal 5 al 7 settembre.

La città si prepara a rivivere uno dei momenti più significativi della sua storia, attraverso un ricco programma che spazia dalla proiezione di un docufilm alla presentazione di libri e archivi fotografici, fino a un convegno sul contributo militare alla lotta di Liberazione. Le celebrazioni prenderanno il via giovedì 5 settembre alle ore 17, nell’auditorium del Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca, con la proiezione del docufilm "Le ragazze del ‘44" di Simonetta Simonetti, per la regia di Paolo Pescucci. Il documentario offre una testimonianza diretta degli eventi vissuti durante la guerra da alcune donne lucchesi. Il film verrà poi distribuito nelle scuole della provincia, come strumento educativo per le nuove generazioni, affinché la memoria della guerra e il valore della pace non vadano perduti. Il giorno successivo, venerdì 6 settembre, alle ore 17, l’auditorium della biblioteca Agorà ospiterà la presentazione di due libri che offrono prospettive diverse, ma complementari, sulla guerra e sulla Liberazione. Simonetti, nel suo libro "Le donne e la censura di guerra", Andrea Giannasi, con "Il Notiziario Lucchese", ripercorre invece la storia del giornale che, subito dopo la liberazione della città, divenne uno strumento essenziale per il ritorno alla normalità. Le celebrazioni culmineranno sabato 7 settembre con due appuntamenti di grande rilevanza storica. Alle ore 11 presso la sede del Centro Studi di Storia Contemporanea "Carlo Gabrielli Rosi", sarà presentato un vasto archivio fotografico e documentario, frutto di due anni di lavoro di digitalizzazione.

Nel pomeriggio, alle ore 16, all’Agorà, si terrà il convegno "Il contributo militare alla lotta di Liberazione". Tra i relatori, la professoressa Carla Sodini illustrerà il ruolo di Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo e del Fronte militare clandestino di Roma, mentre il colonnello Giuseppe Cacciaguerra parlerà della "Rivista Militare".

Re. Graz.